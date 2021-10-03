Названы самые продаваемые за рубеж российские сериалы

«Перевал Дятлова» стал самым популярным российским сериалом, проданным за границу в январе-сентябре 2021 года, сообщила пресс-служба компании «Роскино».

По данным компании, самое большое количество сделок в текущем году было заключено по «Перевалу Дятлова» от компании «1-2-3 Production». Его купили общественное телевидение Австралии SBS, немецкое подразделение компании Walt Disney для канала FOX Germany, платформа Cirkus в Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, стриминговый сервис Topic в США и Канаде, компании Warner Media в Латинской Америке. Также продолжаются переговоры о показе сериала в странах Восточной Европы, передает РБК.

Также высокий спрос за границей оказался на сериалы ВГТРК: «Зулейха открывает глаза», «Грозный», «Оптимисты. Карибский сезон», «Зови меня мамой», «Закрытый сезон», а также на романтическую комедию «Секреты семейной жизни» от продюсерской компании «Среда» и холдинга «МТС Медиа».

Кроме того, успешно были экспортированы за рубеж драма «Душегубы» канала НТВ и «Шерлок Холмс в России» от сервиса START и студии «Среда».

Ранее российский анимационный сериал «Маша и Медведь» стал лидером в рейтинге детского мультимедийного контента Parrot Analytics.