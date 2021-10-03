 

Названы самые продаваемые за рубеж российские сериалы

03.10.2021, 14:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазин«Перевал Дятлова» стал самым популярным российским сериалом, проданным за границу в январе-сентябре 2021 года, сообщила пресс-служба компании «Роскино».

По данным компании, самое большое количество сделок в текущем году было заключено по «Перевалу Дятлова» от компании «1-2-3 Production». Его купили общественное телевидение Австралии SBS, немецкое подразделение компании Walt Disney для канала FOX Germany, платформа Cirkus в Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии, стриминговый сервис Topic в США и Канаде, компании Warner Media в Латинской Америке. Также продолжаются переговоры о показе сериала в странах Восточной Европы, передает РБК.

Также высокий спрос за границей оказался на сериалы ВГТРК: «Зулейха открывает глаза», «Грозный», «Оптимисты. Карибский сезон», «Зови меня мамой», «Закрытый сезон», а также на романтическую комедию «Секреты семейной жизни» от продюсерской компании «Среда» и холдинга «МТС Медиа».

Кроме того, успешно были экспортированы за рубеж драма «Душегубы» канала НТВ и «Шерлок Холмс в России» от сервиса START и студии «Среда».

Ранее российский анимационный сериал «Маша и Медведь» стал лидером в рейтинге детского мультимедийного контента Parrot Analytics. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / Число случаев коронавируса в мире превысило 10,3 млн

18.09 / В Нью-Йорке открылся первый в США кинофестиваль «ковидной эры»

20.06 / Пушков сравнил Путина в Женеве с Джеймсом Бондом

20.07 / Bloomberg узнало, какие гарантии для Украины включает соглашение ФРГ и США по “Северному потоку – 2”

03.07 / Мурашко назвал число умерших от коронавируса врачей в России

04.09 / Игорь Луценко: Пожар в костеле Святого Николая и разрушение Гостиного двора произошли из-за халатности Минкульта. Ткаченко стоит освободить место министра

01.12 / У государства есть все инструменты контроля за сохранением рабочих мест после приватизации ОПЗ – и.о. директора

17.09 / Госдеп назвал Россию главной «военной угрозой» для Европы

01.08 / “Вагинальные шарики в ушах – не страшно, лишь бы не наоборот!” Ефросинина надела необычные серьги. Фото

03.07 / Кравчук выразил надежду на помощь РФ в восстановлении Донбасса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика