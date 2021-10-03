Ученые назвали самые вероятные причины апокалипсиса

Британские исследователи из Кембриджского университета назвали самые вероятные причины апокалипсиса на Земле. По их словам, к таковым относятся природные катаклизмы и антропогенные факторы.

При этом самой вероятной причиной станет гибель человечества из-за собственных действий. Что касается извержения вулкана или падения астероида, то риск существует, но он очень маленький.

Также апокалипсис может произойти из-за ядерной войны или же распространения выведенного в лаборатории какого-то вируса, который из-за малейшей ошибки проникнет в окружающую среду. Ученые напомнили, что в 2031 году мимо Солнца пролетит самая крупная за всю историю наблюдений комета. Ее обнаружили астрономы на расстоянии 29 астрономических единиц от Голубой планеты. О столкновении со светилом и последствиях из-за этого научные сотрудники пока не предупреждали.

Источник: riafan.ru