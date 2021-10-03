Эксперты рассказали, что шампунь может спровоцировать выпадение волос на голове

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03.10.2021, 13:50, Разное
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Эксперты рекомендую не покупать первый попавшийся шампунь, так в нем может быть опасный для здоровья волос и кожи головы компонент. Они добавили, что метилизотиазолин приводит к утрате волос.
Выпадение волос может приобретать хроническое течение, которое необходимо лечить. Виной этому опасные компоненты, имеющиеся в косметических средствах. Химический компонент метилизотиазолин (MIT) может вызывать алопецию.

Доктор Дебора Ли заявляет, что шампунь помогает смыть лишний жир, грязь, а кондиционер заменит полезные масла. Специалист советует внимательно отнестись к выбору средств ухода за волосами. Метилизотиазолин – консервант, который включают в средства для прекращения роста бактерий, дрожжей, вирусов и плесени. Компонент является причиной возникновения аллергического контактного дерматита – воспаления, которое возникает на волосистой части головы, приводя к выпадению волос.

Если организм считает метилизотиазолин чужеродным веществом, он вырабатывает специальные антитела к такому аллергену. При дерматите кожа может краснеть и опухать, возникают зуд и жар. Если острая форма перейдет в хроническую, то человек часто будет ощущать сухость и боль на коже головы. Добавка способна вызвать острый дерматит кожи головы, который приводит к выпадению волос. Компонент может спровоцировать острый дерматит лица и даже тела. Ученые доказали, что если волосы растут из больной кожи головы, то у них изначально повреждается кутикула и имеется преобразование липидного и белкового состава.

Источник: inosmi.ru



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