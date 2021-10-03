Бедрос Киркоров рассказал о смерти дочери

Бедрос Киркоров в программе «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой пояснил о смерти дочери. Девочка родилась во втором браке артиста и прожила всего 7 дней.

Вторая супруга Киркорова Людмила, с которой он сыграл свадьбу после смерти первой жены и матери Филиппа Киркорова, до сих пор переживает боль утраты. Ребенок родился недоношенным, а спустя неделю его не стало. Это произошло 18 лет назад, но все это время семья хранила данный факт из жизни в тайне. При рождении девочку назвали Ксенией в честь блаженной Ксении Петербургской.

Бедрос Киркоров рассказал, что они с женой долго мечтали о детях, а беременность стала воплощением мечты и огромной радостью для семьи. По традиции, ребенка планировали назвать в честь матери главы семейства Софией, но батюшка посоветовал родителям дать малышке другое имя. Таким образом семейная традиция была нарушена. Киркоров не исключает, что по этой причине их «жизнь и наказала».

Похороны младенца прошли на скромном кладбище в деревне под Великим Новгородом. Могилу сестры Филиппа Киркорова украшает мраморное надгробье. Сам певец ни разу не посещал последнее пристанище сестры, так как для него это слишком тяжелое зрелище. Более того, Филипп Киркоров уверен, что родителям следовало в то время обратиться к нему за помощью, ведь это, возможно, спасло бы ей жизнь.

Источник: www.eg.ru