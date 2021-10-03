 

Бедрос Киркоров рассказал о смерти дочери

03.10.2021, 13:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бедрос Киркоров в программе «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой пояснил о смерти дочери. Девочка родилась во втором браке артиста и прожила всего 7 дней.
Вторая супруга Киркорова Людмила, с которой он сыграл свадьбу после смерти первой жены и матери Филиппа Киркорова, до сих пор переживает боль утраты. Ребенок родился недоношенным, а спустя неделю его не стало. Это произошло 18 лет назад, но все это время семья хранила данный факт из жизни в тайне. При рождении девочку назвали Ксенией в честь блаженной Ксении Петербургской.

Бедрос Киркоров рассказал, что они с женой долго мечтали о детях, а беременность стала воплощением мечты и огромной радостью для семьи. По традиции, ребенка планировали назвать в честь матери главы семейства Софией, но батюшка посоветовал родителям дать малышке другое имя. Таким образом семейная традиция была нарушена. Киркоров не исключает, что по этой причине их «жизнь и наказала».

Похороны младенца прошли на скромном кладбище в деревне под Великим Новгородом. Могилу сестры Филиппа Киркорова украшает мраморное надгробье. Сам певец ни разу не посещал последнее пристанище сестры, так как для него это слишком тяжелое зрелище. Более того, Филипп Киркоров уверен, что родителям следовало в то время обратиться к нему за помощью, ведь это, возможно, спасло бы ей жизнь.

Источник: www.eg.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.03 / Мнение: Про Крым

02.05 / Скандалы: Ани Лорак: украинская шоу-экскортница?

17.08 / Археологи датировали найденный под Смоленском меч IX веком

24.08 / Онколог рассказала о симптомах перерождения гастрита в рак

27.04 / Зеленский начал подготовку к встрече с Путиным

12.06 / Почему Путин согласился на встречу с Байденом? Отвечает Песков

23.10 / Ученые: Аспирин снижает риск смерти и осложнений у пациентов с COVID-19

31.12 / В ООН заявили, что в 2021 году население планеты столкнется с сильнейшим за 75 лет кризисом

23.08 / Мировые СМИ о протестах и насилии силовиков в Беларуси

10.11 / Мнение: США пойдут по пути ЮАР, собачий тест на коронавирус и суд из-за бороды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика