“Красная кнопка”, “Шаолинь” и “Отец года”. Нардепам от “Слуги народа” в Трускавце вручили партийные награды

Об этом пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук сообщила в Telegram.

По ее словам, парламентариям вручили награды в 16 номинациях.

Звание “Ответственность года” получил Игорь Копытин, который не пропустил ни одного заседания Верховной Рады.

Николаю Сольскому вручили премию “Шаолинь года” – как депутату, который пробыл за трибуной дольше всех.

Галина Третьякова получила награду “Настойчивость года”. В партии считают, что она, “несмотря на хейт, не сходила со своих позиций”.

Марию Мезенцеву, которая возглавляет украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, наградили премией “Евроинтегратор года”.

Виталий Безгин получил премию “Децентрализатор года”.

Людмилу Буймистер наградили “Красной кнопкой года” – за “нажатие красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты”.

Павел Сушко “как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями”, стал “Отцом года”.

Глава временной следственной комиссии Рады Галина Янченко – “Инвест-няня года”.

“В номинации “Пчелы против меда” победила Анастасия Радина за самые “болезненные” для депутатов законы. В номинации “Количество и качество” – Даниил Гетманцев – как председатель комитета, который провел наибольшее количество реформ”, – добавила Палийчук. Она не уточнила, почему анонсировала 16 наград, а обнародовала лишь 10.

Награждение состоялось во время гала-концерта, ведущим которого была украинская ведущая Екатерина Осадчая. Глава фракции Давид Арахамия выступил как диджей, а также сыграл на барабанах. Как отметил журналист Дмитрий Бобрицкий, на вечеринку пригласили только Осадчую, остальных журналистов, аккредитованных на заседание, по его словам, не пустили.

https://www.facebook.com/Dmytro.Bobrytsky/posts/10228841799536535

Контекст:

Стратегическое заседание фракции “Слуга народа” проходило в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце.

На нем присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, министр внутренних дел Денис Монастырский, другие члены правительства, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Олег Татаров.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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