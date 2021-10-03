Зеленский: Встречу в нормандском формате блокирует Россия

“От нас постоянно есть сигналы по поводу встречи, и вы это слышите. Другой путь – встреча тет-а-тет с президентом РФ, потому что там другая будет адженда. Что касается нормандской встречи – это не только наш сигнал, это был сигнал [канцлера ФРГ] Ангелы Меркель, которая очень хотела, потому что были обещания и договоренности, успеть еще в должности канцлера участвовать в этой встрече. Она об этом говорила неоднократно, со мной договаривалась с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, и с президентом [РФ Владимиром] Путиным… Поэтому у нас будет, как мне кажется, встреча… Тем не менее блокируется пока именно Российской Федерацией. Россия постоянно не очень хочет встречаться на эту тему. Сколько нам ждать? Не знаю. Но мы не просто ждем. Мы двигаемся вперед в любом случае, находим разные моменты”, – сказал президент.

По его словам, есть моменты, о которых “не говорят вслух”, но Украина “делает много разных шагов”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний саммит лидеров “Нормандской четверки” состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 47 партий. По предварительным данным, на выборах победила Социал-демократическая партия Германии. Также в Бундестаг прошли блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, “Зеленые”, Свободная демократическая партия и “Альтернатива для Германии”. Избранные депутаты через несколько недель выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал перед этим, что Украина хочет провести этот саммит до завершения каденции Меркель. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров “Нормандской четверки”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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