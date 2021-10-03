 

“Киевляне сами могут управлять своим городом”. Участники “Марша за Киев” устроили перформанс у здания ОП, оторвав “руки”, которые тянутся к городу

03.10.2021, 13:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Участники акции прикрепили к зданию импровизированные “руки”, а потом их оторвали. 

“Киевляне сами могут управлять своим городом и эти руки, которые тянутся из этого здания в сторону города, не нужны, поэтому мы их отрываем. И городом управлять будем мы”, – сказал один из участников перформанса. 

ВИДЕОВидео: Bohdan Zatula / YouTube

Перед этим, как видно из трансляции на странице организаторов мероприятия, митингующие говорили о полномочиях городских властей. 

“У нас есть требование вернуть Киеву самоуправление, изменить закон о столице и разделить полномочия государства и муниципалитета. Городской совет должен получить собственный исполнительный орган, а за государством должна остаться функция исключительно административного надзора, как это есть во всех остальных городах Украины”, – сказал один из спикеров марша. 

https://www.facebook.com/MarshZaKyiv/videos/603470494352600/

Контекст:

“Марш за Киев” прошел 2 октября. В Facebook инициативы рассказали, что соорганизаторы общим голосованием выдвинули пять системных требований, которые “могут изменить ситуацию в городе”. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город делает многое из озвученного участниками марша. “Хорошо, что есть активные киевляне, которые заявляют о том, какой хотят видеть нашу столицу. И я благодарен им за это”, – отметил он, реагируя на событие. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Вучич объяснил свой жест кулаком на параде в Москве

27.07 / В Вашингтоне прощаются с покойным конгрессменом Джоном Льюисом

21.04 / Хроническое недосыпание может стать причиной опасного заболевания

26.08 / Казахстан договорился с Россией о получении вакцины «Спутник V»

26.08 / Помпео ведет переговоры с руководством Бахрейна

02.07 / Голосование по поправкам в Конституцию в Москве признали в полной мере легитимным

05.09 / Динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена в трех областях Украины

29.06 / Финансовые рынки: в Европе – рост, в Азии – спад

28.06 / Шмыгаль считает “умеренным” рост в Украине числа больных COVID-19

18.12 / Песков оценил Шнурова в амплуа журналиста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика