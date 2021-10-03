“Киевляне сами могут управлять своим городом”. Участники “Марша за Киев” устроили перформанс у здания ОП, оторвав “руки”, которые тянутся к городу

Участники акции прикрепили к зданию импровизированные “руки”, а потом их оторвали.

“Киевляне сами могут управлять своим городом и эти руки, которые тянутся из этого здания в сторону города, не нужны, поэтому мы их отрываем. И городом управлять будем мы”, – сказал один из участников перформанса.

ВИДЕОВидео: Bohdan Zatula / YouTube

Перед этим, как видно из трансляции на странице организаторов мероприятия, митингующие говорили о полномочиях городских властей.

“У нас есть требование вернуть Киеву самоуправление, изменить закон о столице и разделить полномочия государства и муниципалитета. Городской совет должен получить собственный исполнительный орган, а за государством должна остаться функция исключительно административного надзора, как это есть во всех остальных городах Украины”, – сказал один из спикеров марша.

https://www.facebook.com/MarshZaKyiv/videos/603470494352600/

Контекст:

“Марш за Киев” прошел 2 октября. В Facebook инициативы рассказали, что соорганизаторы общим голосованием выдвинули пять системных требований, которые “могут изменить ситуацию в городе”. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город делает многое из озвученного участниками марша. “Хорошо, что есть активные киевляне, которые заявляют о том, какой хотят видеть нашу столицу. И я благодарен им за это”, – отметил он, реагируя на событие.

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