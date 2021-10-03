 

Проверена методика быстрого создания посадочной площадки на Луне

03.10.2021, 13:20, Новости дня
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В компании Masten Space Systems испытали предложенную быструю методику создания ровной посадочной площадки для космических аппаратов на Луне. Разумеется, заниматься там реальным строительством нет никакой возможности. Но если начнутся регулярные полеты к нашему спутнику, от идеи организовывать каждый раз экстремальные посадки нужно отказаться.

В компании Masten Space Systems предлагают использовать ракетный двигатель для быстрого создания ровной и твердой, подходящей для посадки космических аппаратов площадки.

Идея состоит в том, чтобы использовать огромную силу выхлопа ракетного двигателя и при этом добавлять в газы. Вырывающиеся из сопла под большим давлением, частицы алюминия. Испытания подтвердили, что это работает.



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