Проверена методика быстрого создания посадочной площадки на Луне

В компании Masten Space Systems испытали предложенную быструю методику создания ровной посадочной площадки для космических аппаратов на Луне. Разумеется, заниматься там реальным строительством нет никакой возможности. Но если начнутся регулярные полеты к нашему спутнику, от идеи организовывать каждый раз экстремальные посадки нужно отказаться.

В компании Masten Space Systems предлагают использовать ракетный двигатель для быстрого создания ровной и твердой, подходящей для посадки космических аппаратов площадки.

Идея состоит в том, чтобы использовать огромную силу выхлопа ракетного двигателя и при этом добавлять в газы. Вырывающиеся из сопла под большим давлением, частицы алюминия. Испытания подтвердили, что это работает.