В Самаре запущен «Центр экспериментов в космосе»

Как сообщают СМИ, в городе Самара начал работать «Центр экспериментов в космосе». Данная организация создана для того, чтобы ускорить развитие отечественной науки и улучшить результаты исследования космического пространства.

Центр начинает работу как инновационное подразделения местного университета, который, кстати, носит имя С.Королева.

Специалисты займется отработкой различных технологий, в том числе созданием научной аппаратуры и различных технических средств, предназначенных для изучения и освоения космоса. Представители только что созданного центра также сообщают, что они намерены проводить множество различных экспериментов, в том числе с аппаратами нанокласса.