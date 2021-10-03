Умер бывший владелец Adidas

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03.10.2021, 13:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБывший владелец компании-производителя спортивной одежды Adidas Бернар Тапи скончался в возрасте 78 лет, сообщили члены его семьи.

«Доминик Тапи и ее дети с болью сообщают о смерти Бернара Тапи в это воскресенье, 3 октября, в 08.40 (09.40 мск), после борьбы с раком», – информирует телеканал BFM, передает агентство «Прайм». 

Тапи боролся с раком желудка с 2017 года, но состояние предпринимателя постепенно ухудшалось.

Бернар Тапи – бизнесмен, общественный и политический деятель, бывший депутат Европарламента. Корпорация Adidas принадлежала ему в 1990-1993 годах.



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