В Северной Осетии начались первые российско-алжирские учения

Военные РФ и Алжира приняли участие в торжественной церемонии открытия первых международных российско-алжирских учениях на полигоне Тарское Южного военного округа в Северной Осетии, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

«После торжественного подъема государственных флагов Российской Федерации и Алжира, исполнения государственных гимнов стран состоялся митинг», – отметил он, передает РИА «Новости».

В мероприятии приняли участие представители командования Южного военного округа, Алжирской национальной народной армии и военный оркестр объединения ЮВО.

В приветственных речах командир мотострелкового соединения 58 армии полковник Дмитрий Усков пожелал военнослужащим успешного взаимодействия на полигонах и в море, а также выразил уверенность в том, что учения еще больше укрепят двустороннее российско-алжирское сотрудничество.

Учения продлятся до 11 октября. В них будут задействованы около 80 военнослужащих ЮВО мотострелковых соединений, дислоцированных на Северном Кавказе, и порядка 80 военнослужащих Вооруженных сил Алжира.

Задачей учений является повышение готовности органов управления, сил и средств двух стран к борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности.

Напомним, что в конце сентября военнослужащие крупнейшего российского сухопутного соединения, дислоцированного за рубежом, провели тактическое учение в горах Таджикистана по ликвидации условных боевиков.