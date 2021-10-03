 

В Ленобласти обнаружили тело женщины без глаз

03.10.2021, 13:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВелосипедист обнаружил в лесном массиве во Всеволожском районе Ленобласти изуродованное тело женщины без глаз.

По данным телеканала Рен ТВ, тело было найдено в районе деревни Мяглово Колтушского сельского поселения Всеволожского района 2 октября. Отмечается, что у женщины отсутствовали глазные яблоки. Кроме того, у погибшей были перелом челюсти и следы удушения на шее.

На данный момент тело направлено в морг для установления причины смерти. По данному факту организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства убийства погибшей.

Ранее старший помощник ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщала, что мумифицированное тело женщины нашли в кузове «Газели», припаркованной у дома в Одинцово. Также  подъезде на лестничном переходе в деревянной коробке нашли мумифицированное тело мужчины. 



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