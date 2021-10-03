 

Нервный срыв, госпитализация и потеря памяти: Анастасия Макеева рассказала, что только любовь зрителей и близких помогла ей поправиться

03.10.2021, 13:04, Разное
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Недавно актриса Анастасия Макеева шокировала фанатов информацией о проблемах со здоровьем. Звезду госпитализировали с нервным срывом. Она вынуждена была пройти курс лечение препаратами, которые вызывают ухудшение памяти. Сейчас артистка чувствует себя лучше. И уже вернулась к работе. Недавно Макеева рассказала о последствиях заболевания и терапии. И поблагодарила поклонников за поддержку.

Последствия нервного срыва

Анастасия заболела на фоне постоянных конфликтов с бывшей женой своего супруга Романа Малькова – Светланой. Вероятно, причиной проблем со здоровьем стали сильные переживания.

Макеева, которая недавно снова вышла на сцену, поблагодарила труппу, фанатов и близких, которые оказали актрисе поддержку в этот непростой период. Анастасия отметила, что все эти люди почувствовали ее энергию и стремление создать образ. Знаменитость старательно готовилась к участию в спектакле. Она репетировала две арии за три дня премьеры на фоне лечения, несмотря на то, что медикаменты оказывают негативное влияние на память. Анастасия отмечает, что из-за болезни чуть не потеряла голос. К счастью, сейчас знаменитость идет на поправку.

Макеева старается соблюдать рекомендации врачей и сохранять позитивный настрой.

Анастасия столкнулась с жесткой критикой из-за отношений с многодетным отцом Романом Мальковым. Ради нее мужчина оставил супругу и наследников, которые проживают в Словении. Роман и Анастасия поженились в мае текущего года.



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