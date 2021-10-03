Диетолог объяснила, кому нельзя есть много яблок

Елена Соломатина, диетолог, объяснила пользу и вред употребления яблок. Также напомнила, кому нельзя есть продукт в огромном количестве.

Яблоки считаются низкокалорийным и полезным продуктом, в котором содержится много витаминов и клетчатки. Также во фрукте имеется кверцетин – компонент, который изучают, так как он укрепляет сосуды и убирает воспалительный процесс. В яблоке имеется и клетчатка, помогающая выводить лишний холестерин, токсические вещества, эндотоксины, образующиеся внутри во время метаболизма. В плодах есть и пектин, который помогает правильному функционированию кишечника. Фрукт можно подавать к овсянке или к тостам с арахисовой пастой.

Диетолог предлагает яблоки сушить, запекать и даже замораживать. Так в них сохранятся минералы, витамины, микро- и макроэлементы. В свежих плодах имеются органические кислоты, которые ускоряют метаболизм. Кислоты вызывают неприятные чувства у людей, которые страдают повышенной кислотностью, особенно если кислое яблоко съели на голодный желудок. Если у человека имеются дефекты желудочно-кишечного тракта, то употреблять продукт надо осторожно, а отдельным людям не есть вообще или только запеченные. Осторожно нужно есть сладкие яблоки диабетикам с некомпенсированным диабетом – высоким уровнем глюкозы в крови, так как в сладком плоде много сахарозы.

Источник: russian.rt.com