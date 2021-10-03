Владимир Долинский заступился за Цивина и Дрожжину

Владимир Долинский заступился за своих друзей Михаила Цивина и Наталью Дрожжину, которых обвиняют в попытках обмануть вдову Алексея Баталова Гитану Леонтенко. Очередное судебное заседание по данному вопросу состоится 12 октября.

Владимир Долинский в недавнем интервью рассказал, что не верит в криминальный умысел пары в вопросе помощи семье Баталова. Более того, обвинения в их сторону со стороны общества не имеют оснований, так как только доказанная вина в суде позволит сыпать обвинениями. Долинский уверен, что все эти ток-шоу, заявления артистов, адвокатов и других навсегда сделали из Дрожжиной и Цивина «преступников», даже если суд докажет обратное. «Их судьбы сломлены», – уверен актер.

Долинский рассказал, что супруги с искренними чувствами согласились помочь семье умирающего актера, позднее организовали его похороны и помогли установить на могиле памятник. Жену и дочь Баталова они возили за границу, чтобы поправить их здоровье. Пара всегда старалась появляться в элитарном круге, но цели наживаться благодаря знакомству с влиятельными деятелями культуры у них никогда не было, ведь они всегда помогали и простым людям.

Ситуация с семьей Баталова привела к тому, что у пары почти не осталось друзей, поэтому Долинский регулярно созванивается с ними, чтобы поддержать и утешить. Это общение негативно отражается на самом актере, так как в эпоху интернета на него также посыпались обвинения за поддержку «преступников».

Что касается Гитаны Леонтенко, то Долинский согласен с мнением многих о выгоде от этой шумихи. При большом желании весь данный конфликт уже бы давно завершился, но супругу Баталова кто-то настраивает на войну, а она идет вперед, так как сама желает этого. «Она жаждет крови и смакует чужое горе», – заявил актер.

Источник: sobesednik.ru