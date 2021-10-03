Эксперт рассказала о повышении выплат на детей с 2022 года

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03.10.2021, 12:56, Разное
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Эксперт в финансовой сфере Юлия Финогенова поделилась сведениями о повышении выплат на детей для российских семей с января 2022 года. По словам профессора Российского экономического университета им. Плеханова, детские пособия и материнский капитал всегда имеют фиксированный размер, а, к примеру, при определении выплат по беременности и родам сумма напрямую зависит от величины минимального размера оплаты труда. Такие пособия пройдут процесс индексации в грядущем феврале.
С начала нынешнего года размер МРОТ увеличился до 12 792 руб., а с января следующего вырастет еще на 825 рублей. Что касается коэффициента индексации в 2022-м, то он составит 4,3 процента. Финогенова подчеркнула, что показатель является прогнозным. При расчете минимального суммарного размера зарплаты, а также во время определения размера пособия по случаю беременности и родов, в учет берется значение суммарного размера МРОТ за два года. Сейчас он составляет чуть более 307 тысяч рублей, а в следующем году достигнет 326 тысяч 808 рублей. Ежемесячная выплата по уходу за ребенком до момента достижения им 1,5-летнего возраста составляет 7082 рубля, а с 2022-го к указанной сумме планируется прибавить 305 рублей.

Маткапитал также ждет увеличение в грядущем году, размер данной меры государственной поддержки российских семей составит 503 тысяч 237 рублей за рождение первого малыша, а после появления на свет второго ребенка родители смогут рассчитывать на 665 тысяч и 9 рублей. Однако в этом случае учитывается, производилась ли выплата после рождения первенца. Если это произошло, то мать получит в качестве доплаты 161 тысячу и 772 рубля.

Ранее в Росстате назвали средний размер заработной платы по России. Показатель превысил 55 тысяч рублей.

Источник: ria.ru



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