 

Зеленский: У нас был диалог с Разумковым, но в последний месяц он с большой паузой

03.10.2021, 12:38, Новости дня
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“Да, у нас есть диалог, был диалог. В последний месяц он с такой, большой, паузой. Вы как журналисты можете это подтвердить или наоборот: мне кажется, что он мне что-то говорит с экранов телевидения. Я не понимаю, почему нельзя мне позвонить и что-то сказать. Потому что у нас достаточно открытые отношения. Были. Именно были. Я не понимаю, зачем… Я так понимаю, это уже самостоятельные политические шаги. Я в этом случае человек однозначен: хочешь – иди, пожалуйста, это твой выбор”, – сказал он.

Президент также прокомментировал сбор подписей за отставку Разумкова.

“Что касается подписных листов – правильно это или нет? Это тоже выбор партии. Но мне кажется, подписные листы выдавать на импичмент президента… И я об этом знал из СМИ. Он – глава Верховной Рады – это выдавал. Это полгода назад. Набрали они, по-моему, 60 подписей. Это есть такая процедура – ну окей, есть процедура. Ну, нормально. Смотрите: я как президент не могу обижаться или не обижаться, я не могу себе позволить таких вещей. На мне большая ответственность, поэтому я и сказал, что считаю внутренним этот момент”, – сказал он.

Зеленский вспомнил, что в начале президентства носил желтые браслеты и на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом сказал, что снимет их, когда будут освобождены украинские моряки, которых незаконно удерживали в России.

“Но я помню, как президент Эрдоган сказал: “Если бы я каждый раз надевал браслет в таких случаях, у меня все руки были бы в браслетах…” Поэтому, скажу откровенно: у меня нет времени на обиды мои или партии “Слуга народа”, которая дала господину Разумкову жизнь. Если бы я каждый раз обижался на его политические шаги, я и вся партия были бы в браслетах”, – заявил глава государства.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешается Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции “Слуга народа” с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в “Слуге народа” решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце.

2 октября нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала не менее 160 подписей из необходимых 150 для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады. Процедуру отзыва планируют начать 4 октября. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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