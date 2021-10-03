 

Зеленский: Я ничего не решил по поводу второго срока

03.10.2021, 12:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Две вещи. Певая: я ничего не решил по поводу второго срока. А что касается сказанного вами, “я уйду, когда выполню все обещания” – я говорил немного о другом, в другом смысле. Я сказал, у нас там была статистика, что мы выполнили где-то 30-35% наших обещаний и нашей программы, а уже половина срока прошла. Я сказал, что если мы не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, потому что та статистика касалась именно работы на законодательной основе, если постоянно будут нам говорить, что это противоречит регламенту, если постоянно будет политический спам из-за тысяч правок, мы не успеем это сделать. А я очень хочу сделать все и успеть сделать все, что я пообещал. Но это также не означает, что если я успею все сделать за четыре с половиной года, я за полгода до конца каденции уйду. Нет, до конца я точно доработаю”, – заявил президент.

Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. “Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени”, – сказал он в сентябре 2019 года.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний.

В ноябре 2020 года заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко допускал, что Зеленский может решить баллотироваться в президенты еще раз. “Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало – это небольшой период, потому что его объективно недостаточно”, – сказал он в интервью изданию “ГОРДОН”.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

Согласно опубликованным 7 сентября результатам опроса Социологической группы “Рейтинг”, Зеленский возглавляет президентский рейтинг. На выборах его готовы поддержать 31,1% украинцев. На втором месте Порошенко – 13,3%.

10 сентября на полях форума Ялтинской европейской стратегии Зеленский говорил, что намерен выполнить данные избирателям обещания до конца своей первой каденции. “Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что обещал, в свой один срок и поеду отдыхать”, – заявлял глава государства.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.08 / Лавров заявил, что США пытаются на Россию “повесить всех собак”

19.08 / Дегтярев решил оформить ипотеку в Хабаровске

09.01 / В Полтавской области горит участок магистрального газопровода, газовая служба сообщает о взрыве

15.11 / Стало известно о трех главных ошибках разведки США в Карабахе

10.09 / Москва и Минск согласовали действия в условиях санкций

14.08 / В общежитии Запорожского медуниверситета вспышка COVID-19. 29 человек заболели

25.12 / СБУ разоблачила группу, которая сбывала фальшивые купюры со спецзащитой. Они планировали реализовать около 20 млн грн

15.09 / В ЕР пообещали максимально быстро принять законопроект о доступе к частным газопроводам

19.11 / Путин заявил об обоснованности претензий граждан к государству

23.07 / Москва заявила о вмешательстве Европы в дела Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика