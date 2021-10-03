 

Украина эвакуировала из Афганистана 900 человек – Зеленский

03.10.2021, 12:38, Новости дня
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“Все видят, что наши военные на высоком уровне. Особенно все это оценили после возвращения 900 человек из Афганистана – граждан Украины и граждан других государств”, – сказал президент.

Он отметил ,что группа “не потеряла ни одного человека” как среди тех, кого эвакуировали, так и в своих рядах.

“Что важно: группа 29-30 людей 900 человек вывела. Я считаю – молодцы. И все увидели высочайший уровень”, – сказал Зеленский.

Контекст:

Эвакуация из Афганистана началась из-за ухудшения ситуации с безопасностью в этой стране на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации. 1 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что около 200 человек просят Украину эвакуировать их из Афганистана, и отметил, что это число постоянно меняется.

В Государственную миграционную службу Украины с заявлением о признании беженцем обратились 370 граждан Афганистана. Ни один из них по состоянию на 9 сентября этот статус еще не получил, сообщили в МВД.

Украина организовала несколько эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, до 23 сентября эвакуировали более 650 человек (граждан Украины и иностранцев).

23 сентября в Украину прибыл еще один борт с 96 эвакуированными из Кабула. 30 из них – украинцы и члены их семей, девять человек с правом на постоянное проживание в Украине, остальные – граждане других стран.

24 сентября МИД Украины сообщал, что располагает информацией об около 100 украинцах, которые хотят эвакуироваться из Афганистана.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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