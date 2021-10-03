 

Россиянин Лагута стал чемпионом мира по спидвею

03.10.2021, 12:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийский гонщик из Приморья Артем Лагута победил в общем зачете чемпионата мира по спидвею.

Соревнования состояли из 11 этапов, последние два из них прошли в польском городе Торунь. 30-летний Лагута стал победителем первого этапа, который состоялся 1 октября, а на заключительном занял четвертое место. Всего Лагута выиграл пять этапов в сезоне, в том числе один в Тольятти, дважды занял второе место и один раз – третье, передает ТАСС.

Всего Лагута набрал 192 очка, второе место занял поляк Бартош Змарзлик (189), замкнул тройку лучших другой представитель РФ Эмиль Сайфутдинов (149),

Спидвей является одним из видов мотоциклетного спорта. Спортсмены выявляют сильнейшего на трассе, представляющей собой овал длиной от 260 до 400 метров. Первый чемпионат мира по спидвею прошел в 1936 году. Россияне ранее ни разу не выигрывали мировые первенства. Сайфутдинов также занимал третье место в 2009 и 2019 годах.

Напомним, что житель России Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.07 / В США полицейский застрелил мужчину после конфликта из-за маски

04.11 / Украинские парламентарии предлагают отбирать имущество за ложное минирование

09.02 / Экс-заместитель главы СБУ Нескоромный, обвинил бывших коллег в торговле данными и контрабанде. В СБУ заявления назвали манипуляцией

05.02 / Новый глава Пентагона развернул кампанию по борьбе с экстремизмом в рядах армии

25.09 / Западные соседи Белоруссии объявили инаугурацию Лукашенко нелегитимной

08.12 / Великобритания сегодня начала массовую вакцинацию от COVID-19. Первую дозу получила 90-летняя женщина

07.07 / Массовая авария в столице: ГИБДД выясняет, действительно ли виновнику стало плохо

04.02 / Суперкомпьютеры в Европе, Америке и Азии атакованы вирусом Kobalos

21.07 / Bloomberg – самый лучший день — Безос о своём полёте в космос

09.05 / Маск признался, что страдает от психического расстройства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика