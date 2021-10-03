Россиянин Лагута стал чемпионом мира по спидвею

Российский гонщик из Приморья Артем Лагута победил в общем зачете чемпионата мира по спидвею.

Соревнования состояли из 11 этапов, последние два из них прошли в польском городе Торунь. 30-летний Лагута стал победителем первого этапа, который состоялся 1 октября, а на заключительном занял четвертое место. Всего Лагута выиграл пять этапов в сезоне, в том числе один в Тольятти, дважды занял второе место и один раз – третье, передает ТАСС.

Всего Лагута набрал 192 очка, второе место занял поляк Бартош Змарзлик (189), замкнул тройку лучших другой представитель РФ Эмиль Сайфутдинов (149),

Спидвей является одним из видов мотоциклетного спорта. Спортсмены выявляют сильнейшего на трассе, представляющей собой овал длиной от 260 до 400 метров. Первый чемпионат мира по спидвею прошел в 1936 году. Россияне ранее ни разу не выигрывали мировые первенства. Сайфутдинов также занимал третье место в 2009 и 2019 годах.

Напомним, что житель России Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).