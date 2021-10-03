 

Зеленский высказался о втором президентском сроке

03.10.2021, 12:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не принял решения относительно второго срока на посту главы государства.

По словам украинского лидера, он еще не решил, пойдет ли на второй президентский срок. «Я намерен работать до конца своего президентского срока», – цитирует ТАСС Зеленского.

Президент подчеркнул, что хотел бы остаться на посту главы государства до тех пор, пока не выполнит всех своих предвыборных обещаний. При этом он добавил, что в программе пунктов, которые он и его партия не смогли бы выполнить, практически не осталось.

Ранее сообщалось, что президентский рейтинг Владимира Зеленского по сравнению с данными июля незначительно снизился, его готовы поддержать 27,2% жителей Украины. 



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