 

Политолог Шарашенидзе об обманутом сторонниками Саакашвили: Он все не до конца понимает

03.10.2021, 12:14, Разное
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На днях бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили, вернувшийся на родину с Украины, был задержан в Грузии. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В отношении политика возбуждено четыре уголовных дела.

По мнению Торнике Шарашенидзе, Саакашвили оказался за решеткой, потому что доверился деморализованным сторонникам. Эксперт считает: они уговорили экс-президента Грузии вернутся в страну, потому что были уверены в том, что это спровоцирует акции протеста и в будущем политик вновь сможет возглавить государство.

Однако в Грузии, как отмечает политолог, за последние годы многое изменилось. Выросло новое поколение, среди которых сторонников Саакашвили очень мало. Напротив, молодым не нравится экс-президент. По словам эксперта, бывшего главу государства поддерживают в основном люди пожилого возраста.

“Это очень важно учесть, а он, скорее всего, все это не до конца понимает”, – считает Шарашенидзе.

Напомним, после своего президентского срока Михаил Саакашвили был советником Петра Порошенко, председателем Одесской областной государственной администрации. В прошлом году политик стал главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.



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