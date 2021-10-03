 

Аналитик Болгов о газовой войне Европы против России: Пусть заранее напишет текст капитуляции

03.10.2021, 12:14, Разное
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Недавно специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка пригрозил России “газовой войной”. Он призвал Евросоюз не церемонится с Москвой, защищать свой рынок и заставлять поставщиков играть по правилам потребителей.

По мнению Александра Болгова, это приведет к неприятностям в первую очередь для самой Европы. Впрочем, Чехия, как считает аналитик, рискует в одиночестве. Мол, Германия точно не поддержит своего соседа, потому что у них на днях рухнул один из крупнейших в стране ветрогенераторов.

Болгов считает, что если чешский дипломат хочет начать против России газовую войну, то “пусть заранее напишет текст капитуляции”. Впрочем, на самом деле Бартушка всего лишь фантазирует и не признает реальность, уверен автор “Комсомольской правды”. Также аналитик назвал чешского эксперта редкого ума человеком.

Напомним, на этой неделе вступил в силу договор России и Венгрии о поставках газа в обход Украины. Голубое топливо будет поступать по “Турецкому потоку”. В Киеве назвали это соглашение ударом по двусторонним отношениям с Будапештом и пригрозили ответными мерами.



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