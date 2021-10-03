 

Bild – РФ утрёт нос США в космической киногонке

03.10.2021, 11:54, Новости дня
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Уже 5 октября съёмочная команда из РФ отправится на МКС для создания первого художественного фильма под рабочим названием «Вызов», пишет Bild. Таким образом она «утрёт нос» голливудскому актёру Тому Крузу, который намеревался сделать это ещё весной. Похоже, боль у русских из-за того, что они не первыми были на Луне, так и не утихла, полагает немецкое издание.


Reuters

Первый спутник в космосе, первая собака, первый человек, а теперь ещё и первый художественный фильм — похоже, русские в очередной раз «утрут нос» американцам, пишет Bild. Уже 5 октября съёмочная команда из РФ отправится на ракете «Союз» на международную орбитальную станцию и таким образом обгонит американского актёра Тома Круза, который ещё весной заявил о своих планах снять кино в безвоздушном пространстве. «Похоже, боль из-за того, что они не первыми были на Луне, так и не утихла», — полагает немецкое издание.

В новой космической гонке примут участие актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Сюжет фильма под рабочим названием «Вызов» такой: на борту космической станции заболевает член экипажа и теряет сознание. Возвращение на Землю он пережить не сможет. Чтобы его спасти, на орбиту отправляют женщину-врача. Ей предстоит провести операцию на сердце в условиях невесомости. 35 минут хронометража будут отсняты в космосе, поясняет немецкое издание.

«Пропагандистская машина» главы Кремля Владимира Путина «работает как по маслу». Федеральные каналы показали, как Пересильд и Шипенко готовятся к полёту. Как и другим космонавтам, им пришлось пройти жёсткую тренировку. На МКС они пробудут 12 дней, а потом вернутся на Землю, то есть ещё до того, как на станцию прибудет немецкий астронавт Маттиас Маурер. Сам он очень хотел встретиться в космосе с Томом Крузом. Но из этого, похоже, ничего не выйдет, так как никаких конкретных дат в Голливуде пока не озвучивали и многие уверены, что съёмочные работы не начнутся раньше 2022 года.



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