DT – за решением топливного кризиса Лондон обратился к немецким экспатам

Министерство транспорта Великобритании разослало письма с призывом выйти на работу в качестве водителей грузовиков проживающим в стране немцам как с действующими, так и с просроченными правами, пишет The Daily Telegraph. В ведомстве ошибку, по которой на работу пригласили людей без опыта вождения грузовиков, объяснили техническим сбоем.



Reuters

Правительство Великобритании призвало проживающих в стране немцев стать водителями грузовых автомобилей, чтобы попытаться восполнить десятки тысяч вакантных мест и решить энергетический, топливный и продовольственный кризис в стране, пишет The Daily Telegraph.

Как стало известно изданию, Министерство транспорта направило письма с призывом миллиону людей как с действующими, так и с просроченными правами на управление грузовыми автомобилями. В пятницу немецкие экспаты, которые никогда не водили грузовики, в социальных сетях выразили недоумение получением письма, в котором представитель министерства Шарлотта Вер расхваливала «привлекательную оплату труда» и призывала их «рассмотреть возможность возвращения» в грузоперевозки.

Один из пользователей в Twitter сообщил, что его друг, директор исследовательского центра в Кембриджском университете, получил письмо от Министерства транспорта.

Письма для себя и для своей жены также получил 41-летний немец, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, он уверен в том, что оплата труда и условия работы для водителей грузовиков улучшились, однако он останется работать в инвестиционном банке.

«Моя жена никогда не водила ничего крупнее Volvo, поэтому она также намерена отказаться от этой потрясающей возможности», — добавил экспат.

Источники издания в правительстве сообщили, что письма были разосланы случайно, так как государственные служащие «широко раскинули сети», чтобы найти потенциальных водителей грузовиков для облегчения кризиса.

В министерстве причиной получения миллионами людей подобных писем назвали технический сбой. В ведомстве отметили, что немецкие водительские права, выданные до 1997 года, позволяли владельцам водить грузовики весом до 7,5 тонн, в результате чего они были автоматически добавлены в правительственную базу данных потенциальных водителей грузовых автомобилей.

По данным The Daily Telegraph, ответивших на письма проверят на пригодность к вождению грузовиков и затем они должны будут пройти необходимые тесты.

Как напоминает издание, исполнительный директор Ассоциации розничной торговли топливом Гордон Балмер полагает, что для решения текущего кризиса потребуется несколько недель. В ассоциации сообщили, что на этой неделе более чем на четверти автозаправочных станций закончилось топливо, а ещё на 27% заправок заканчиваются запасы на складе.