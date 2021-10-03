Самойлова и блогерка Анна: кто прав? – Личное мнение

В Инстаграме — беда. Честнейшую Оксану Самойлову обвиняют в плагиате очередного курса-марафона.

Блогерка Анна утверждает, что совпадают и названия уроков, и целых блоков, предлагая Самойловой урегулировать вопрос мирно.



Фото: Соцсети

Посмотрела и я на эти названия. Модуль 5: Волк с Уолл-стрит. Урок: Секрет продаж Apple — продаём, как Джобс.

Начитавшись, снова посмотрела на Оксану Джиганову. Серьёзно? Продаём, как Джобс?

Откровенно скажу, что понятия не имею, кто прав в конфликте — кто и чего там плагиатил и воровал ли вообще.

Речь о другом. Вы только вдумайтесь: блогерки из Инстаграма учат продавать, как волк с Уолл-стрит!

Кто прав, кто виноват — неважно. Важно, что есть люди, которые приходят к Самойловой, жующей стейк Джигана, и хотят научиться у неё маркетингу.

Что с этими людьми? Зачем им это? Анатомия бренда — как завоевать сердце клиента нейрокопирайтингом?

Чем-чем? О, да — нейрокопирайтином. Ещё осознанное дыхание нужно включить в курс — дарю идею на миллион.

Я понимаю желание людей учиться. Взять учебник по маркетингу и по грамматике, начать с азов. Получить — да хоть бы и онлайн! — образование, но при чём тут девки из Инстаграма, которые не в состоянии связать трёх слов во внятное предложение, которое несло бы хоть малейший смысл?

Плагиат — это, конечно, плохо. Сама страдаю от него десяток лет. Но говорить о плагиате курсов/марафонов, продажах как в Эппл или на Уолл-стрит от инстаграмных девок — это как пытаться патентовать клинический бред.

Я всегда говорила: если тайные знания — действительно полезные знания, то носительница их на своём примере демонстрирует их эффективность.

Учишь продавать как Джобс? Почему тогда ты сидишь в Инстаграме, а не возглавила уже корпорацию Apple? Пишешь тексты, которые проникают в души? Почему тогда Лена Миро — это я, а не ты? И так далее.

Раньше все боялись попасть в секты. Волновались за детей, родителей, за друзей. Теперь же другое поветрие — инфоцыганство. Берегите своих близких, вразумите их, чтобы не несли деньги коучам.

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