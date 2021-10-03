Заседание фракции “Слуга народа” в Трускавце закончилось концертом. Арахамия был диджеем и сыграл на барабанах. Видео

На мероприятие, как рассказал изданию нардеп Александр Качура, были приглашены знаменитости, его вела украинская телеведущая Екатерина Осадчая.

Начался вечер с выступления главы фракции Давида Арахамии, написала пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук в Facebook. Арахмия сыграл на барабанах, Палийчук опубликовала видео.

https://www.facebook.com/Paliychuk.yulia/videos/920990278845551/

Арахамия также закрывал вечер, выступив как DJ David Braun, уточнила спикер партии в Telegram и опубликовала видео. В Facebook его перепостила журналист Анна Стешенко.

https://www.facebook.com/annasteshenko/videos/1054331428635971/

По словам Палийчук, в конце вечеринки нардепы провели аукцион, на котором продали четыре худи с надписью DJ David Braun. Деньги, вырученные от продажи одежды (в сумме – 65 тыс. грн), передадут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, написала она.

Контекст:

Это не первый опыт в роли диджея для нардепа. В августе он выступил под именем DJ David Braun на съезде молодежного крыла “Слуги народа”. Также на вечере нардепам вручали партийный “Оскар”.

Стратегическое заседание фракции “Слуга народа” проходило в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце. На нем присутствовали Зеленский, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, министр внутренних дел Денис Монастырский, другие члены правительства, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Олег Татаров.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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