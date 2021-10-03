 

Заседание фракции “Слуга народа” в Трускавце закончилось концертом. Арахамия был диджеем и сыграл на барабанах. Видео

03.10.2021, 11:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На мероприятие, как рассказал изданию нардеп Александр Качура, были приглашены знаменитости, его вела украинская телеведущая Екатерина Осадчая. 

Начался вечер с выступления главы фракции Давида Арахамии, написала пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук в Facebook. Арахмия сыграл на барабанах, Палийчук опубликовала видео. 

https://www.facebook.com/Paliychuk.yulia/videos/920990278845551/

Арахамия также закрывал вечер, выступив как DJ David Braun, уточнила спикер партии в Telegram и опубликовала видео. В Facebook его перепостила журналист Анна Стешенко. 

https://www.facebook.com/annasteshenko/videos/1054331428635971/

По словам Палийчук, в конце вечеринки нардепы провели аукцион, на котором продали четыре худи с надписью DJ David Braun. Деньги, вырученные от продажи одежды (в сумме – 65 тыс. грн), передадут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, написала она. 

Контекст:

Это не первый опыт в роли диджея для нардепа. В августе он выступил под именем DJ David Braun на съезде молодежного крыла “Слуги народа”. Также на вечере нардепам вручали партийный “Оскар”. 

Стратегическое заседание фракции “Слуга народа” проходило в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце. На нем присутствовали Зеленский, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, министр внутренних дел Денис Монастырский, другие члены правительства, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Олег Татаров. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.11 / Болгарские полицейские провели акцию протеста в Софии

12.02 / Лингвист сравнил влияние трансгендеров и коммунистов на русский язык

14.09 / Лавров отменил визит в Берлин

02.09 / Белый дом выразил возмущение по поводу отравления Навального

02.10 / В РФ создали улавливающий в воздухе коронавирус прибор

05.05 / Стала известна официальная причина смерти принца Филиппа

01.07 / Бизнесмена Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество

06.11 / Умер Герой РФ Сергей Палагин

23.06 / Ян Табачник выступил в Кнессете в Израиле

25.08 / Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в форме порошка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика