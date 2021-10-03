 

Пять областей Украины соответствуют “оранжевому” уровню эпидемической опасности – Минздрав

03.10.2021, 11:44, Новости дня
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Минздрав публикует данные за последние три дня.

В Запорожской области превышены два показателя: уровень госпитализации (60 на 100 тыс. населения) и динамика госпитализации (50,9%), в Ровенской – динамика госпитализации (56%), в Сумской – два дня превышен коэффициент выявления случаев инцифирования  (20,9% и 21,4%).

В Харьковской области превышены коэффициент выявления случаев инцифирования (20,8%), уровень госпитализации (65,8 на 100 тыс. населения) и загруженность койкомест с кислородом (70,1%).

Инфографика: moz.gov.ua

В Черновицкой области превышены уровень госпитализаций (69,4 на 100 тыс. населения и загруженность койкомест с кислородом (30 сентября она составляла 67,5%, 2 октября снизилась до 62,3%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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