В РФ выявили 25,7 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в РФ выявили 25 769 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 25 769 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,7 % «не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4294, Санкт-Петербурге – 2463, Московской области – 1646.

Всего в стране выявили 7 586 536 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 725 965 человек, из них 15 391 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 890 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 209 918 человек.

Накануне, 2 октября, в РФ выявили 25 219 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 550.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.