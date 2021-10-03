Юбки не зря в тренде. Осенью их можно и нужно носить в любом возрасте (образ с фото)

Когда мы говорим о составлении женственных образов, то первым делом думаем о платьях. Однако юбки могут быть даже более удобными для ношения. Струящиеся, принтованные, трикотажные, кожаные, миди и мини из структурированной шерсти – все они идеально вписываются в концепцию образов переходного периода. Поговорим о юбочных трендах этой осени и расскажем, с чем их правильно сочетать.

Тандем шелка и трикотажа

Женщины всех возрастов оценят комбинацию шелковой длинной юбки и грубого трикотажа. Наденьте юбку кремовых оттенков и черный свитер оверсайз. Осталось добавить брутальную обувь на грубой подошве, и ваш образ заиграет современными красками.

Обыгрывание длины

В этом сезоне в моде укороченные жакеты и куртки. Если вы хотите надеть модный пиджак, вам стоит уравновесить нижнюю часть образа. Выбирайте трикотажную юбку-карандаш длиной на две ладони ниже колена. В тандеме с укороченным пиджаком эта вещица позволит зрительно вытянуть силуэт и продлить ноги. При таком раскладе вы сможете смело носить одежду светлых оттенков.

Клетка и кожа

Еще одной тенденцией этого сезона является контрастное разделение. Достигать необходимого эффекта не так сложно, как кажется. Наденьте зеленую клетчатую юбку-годе и лакированную укороченную куртку. Выберите грубую обувь в цвет куртки. Кстати, вместо ботинок вы можете надеть лоферы с высокими носками.

Образ с мини-юбкой

Мини-юбки в этом осеннем сезоне обыгрываются с помощью формальных дополнений: черного блейзера и высоких сапог. Не забывайте, что при длине мини следует носить плотные колготки.

А-силуэт

А вот еще одни вариант, который оценят женщины всех возрастов. Речь идет о юбке А-силуэта в сочетании с ботильонами и вязаным джемпером. За счет россыпи актуальных тенденций этот элегантный образ не выглядит скучным.

Осеннее настроение

Даже белую миди-юбку можно вписать в осенний образ, если подобрать к ней правильных компаньонов. Лучше всего с этой задачей справятся удлиненная горчичная куртка с поясом и черные ботильоны. Пример представлен на главном фото.

Деним

Этой осенью невозможно игнорировать изделия из денима. Для прогулок по городу выбирайте трапециевидную короткую юбку и джинсовую рубашку оверсайз. Уравновесить пропорции помогут высокие сапоги.

Замша и атлас

Юбки в бельевом стиле снова ворвались на вершину трендов. В дополнение к черной атласной юбке выбирайте флисовые рубашки или замшевые куртки. Такие тандемы смотрятся весьма современно и органично.