Мнение: Можно ли заработать честным трудом миллиард рублей?

Читатели уверяют, будто заработать больше 300 миллионов рублей никак нельзя. В самом деле: допустим, некий ценный специалист имеет очень высокую зарплату в 500 тысяч рублей, причём вот сразу с момента выпуска из вуза. Предположим, что это вундеркинд.

Допустим также, что он откладывает всю зарплату, а живёт сначала на иждивении родителей, потом за счёт жены, потом за счёт детей. Начав работать в 21 год, он непрерывно работает 50 лет, и выходит на пенсию вскоре после 70-летнего юбилея. Итого за эти полвека нашему воображаемому передовику каптруда удаётся заработать 500’000 * 12 * 50 = 300 миллионов рублей.

Цитирую дальше реплику читателя: «это — оценка сверху честного труда всей жизни. Больше можно иметь только присваивая часть дохода, заработанного другими людьми. То есть через воровство, хотя при капитализме этот процесс и называется “инвестициями”, “бизнесом” и прочими приятными для слуха терминами».

Пожалуй, если предполагать, что единственная альтернатива работе по найму — это воровство, а потолок зарплат в порядочном государстве жёстко ограничен суммой в 500 тысяч рублей, такое суждение верно. Вместе с тем, возможны сценарии, когда будет сложно определить, у кого конкретно разбогатевший человек «украл».

К примеру, предположим, что наш вундеркинд из предыдущего примера является увлечённым филателистом. Получив зарплату, он вприпрыжку бежит в клуб и тарится там на всю котлету редкими почтовыми марками. Проходит 50 лет, и вот его коллекция, которую он со сладким сопением перелистывает по вечерам, стоит уже не 300 миллионов, а 3 миллиарда рублей. Как видите, потолок заработка превышен, однако, кажется, ничего предосудительного в собирании марок не видели даже самые ортодоксальные коммунисты.

Или вот ещё, на этот раз ближе к реальной жизни. Допустим, наш вундеркинд получает два высших образования, читает гору книг и постепенно, к 40 годам, становится одним из лучших в мире специалистов по нефтяному оборудованию, доктором химических наук. Накоплений у него в этот момент нет — какую-то зарплату он до 40 лет получал, но она уходила на текущие расходы типа покупки квартиры или полётов в Таиланд.

В этот момент начинается интересное. Наш специалист приезжает на нефтяной завод и говорит: вы даёте мне 100 миллионов рублей, а перенастраиваю ваше оборудование таким образом, что эти 100 миллионов рублей окупаются у вас за один год. У специалиста есть имя в мире науки, поэтому с ним заключают контракт, ему выплачивают гонорар. Нефтяной завод начинает работать более эффективно, все счастливы.

Повторяя эту процедуру раз в год, на разных заводах и с разным оборудованием, наш химик зарабатывает за 30 лет 3 миллиарда рублей. Казалось бы, это ситуация выигрыш-выигрыш, все весело пляшут и радуются деньгам. Нефтяные заводы благодаря помощи химика только разбогатели. Химический университет вывесил его на доску почёта, как отличного преподавателя и автора нескольких прорывных исследований. Страна получила больше налогов, рабочие заводов получили больше премий.

Тем не менее химик стал миллиардером, то есть, по условиям задачи, вором. Пожалуйста, объясните мне, кого этот почтенный седобородый господин обокрал.