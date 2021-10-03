Мнение: Дубинки вместо хлеба

Проект бюджета, внесенный в Думу, не оставляет никаких иллюзий — это не проект развития и даже не проект поддержания стабильности.

Расходы на здравоохранение станут меньше на 117 млрд, социальную политику (разные субсидии, пакеты помощи и т.д. – на 370 млрд, пенсионные расходы будут снижены на 150 млрд. В общей сложности на медицину, социалку, экономику расходы урезаются на 640 млрд. И более чем на 400 млрд увеличиваются расходы на «безопасность и правоохранительную деятельность».

Это не подготовка к войне, так как в стране уничтожен ВПК. Так что этот бюджет — не гитлеровские пушки вместо масла. Это путинские дубинки вместо хлеба. Главный враг не снаружи, главный враг — внутри страны. Вы же не будете создавать врагу комфортные условия? Вот и Путин не собирается. Российский народ — смертельный враг для него и его камарильи. Было бы нелепо, веди он себя как-то иначе.

Искать логику здесь не имеет никакого смысла. Делать страшные глаза, рассказывать про смертельную опасность коронавируса и борьбу с ним — но при этом резать расходы на медицину: какая тут логика? Локдауны и ограничения подорвали экономику? Не беда, урежем ее финансирование, мало подорвано.

Известный анекдот «Нет, дочка, теперь ты будешь меньше есть» парадоксальным образом стал основой современной российской политики. Хотя слово «российской», конечно, имеет чисто географическую привязку. Такое вытворять со страной могут только какие-то пришельцы.

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