 

Мнение: Дубинки вместо хлеба

03.10.2021, 11:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Проект бюджета, внесенный в Думу, не оставляет никаких иллюзий — это не проект развития и даже не проект поддержания стабильности.

Расходы на здравоохранение станут меньше на 117 млрд, социальную политику (разные субсидии, пакеты помощи и т.д. – на 370 млрд, пенсионные расходы будут снижены на 150 млрд. В общей сложности на медицину, социалку, экономику расходы урезаются на 640 млрд. И более чем на 400 млрд увеличиваются расходы на «безопасность и правоохранительную деятельность».

Это не подготовка к войне, так как в стране уничтожен ВПК. Так что этот бюджет — не гитлеровские пушки вместо масла. Это путинские дубинки вместо хлеба. Главный враг не снаружи, главный враг — внутри страны. Вы же не будете создавать врагу комфортные условия? Вот и Путин не собирается. Российский народ — смертельный враг для него и его камарильи. Было бы нелепо, веди он себя как-то иначе.

Искать логику здесь не имеет никакого смысла. Делать страшные глаза, рассказывать про смертельную опасность коронавируса и борьбу с ним — но при этом резать расходы на медицину: какая тут логика? Локдауны и ограничения подорвали экономику? Не беда, урежем ее финансирование, мало подорвано.

Известный анекдот «Нет, дочка, теперь ты будешь меньше есть» парадоксальным образом стал основой современной российской политики. Хотя слово «российской», конечно, имеет чисто географическую привязку. Такое вытворять со страной могут только какие-то пришельцы.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.07 / Нейросеть поможет выращивать искусственные органы

05.06 / Для любого возраста: как вписать в свой гардероб тренды лета миниатюрным дамам

17.08 / Фото дня: Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы в новом сезоне сериала “Корона”

25.08 / Кардиолог назвала необычный симптом в груди, указывающий на предынфарктное состояние

14.06 / Мнение: Конец эпохи

24.04 / “Южные города калечат”: Эвелина Блёданс рассказала о несчастных судьбах своих школьных поклонников

31.03 / «Хотели вызвать авианалет» – участник операции в Мытищах раскрыл уникальные детали штурма

29.07 / Аналитики предсказывают анонс нового iPhone 12 в сентябре

22.05 / YouTube-пользователей предупредили об изменениях с 1 июня

18.11 / Мнение: О последнем прибежище русских негодяев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика