FP – «суд века» над организаторами парижских терактов проверит французскую демократию на прочность

«Суд века» над организаторами парижских терактов может оказать весьма значительное влияние на политический ландшафт Франции, в котором и так сильны правые настроения, пишет Foreign Policy. Как отмечает журнал, в свете этого стремления общества обеспечить безопасность страны многие французские политики могут столкнуться с искушением отбросить в сторону свои демократические идеалы.



Reuters

Французская радиостанция RTL окрестила это событие «судом века»: спустя шесть лет после терактов 13 ноября 2015 года в Париже их предполагаемые исполнители и их сообщники должны наконец ответить перед правосудием, пишет Foreign Policy.

В тот злополучный вечер террористы ИГ* нанесли удары по шести объектам по всему городу — концертному залу «Батаклан», футбольному стадиону «Стад де Франс» и нескольким ресторанам и барам. В результате терактов погибли 130 человек, а 416 получили ранения. Эта трагедия привела к самым большим жертвам во Франции с момента окончания Второй мировой войны и оставила неизгладимый след на жителях этой страны.

Этот судебный процесс мог бы войти в историю только благодаря своим колоссальным масштабам: для размещения всех его участников был построен совершенно новый зал суда. В процессе также примут участие 330 адвокатов и почти 1800 истцов, 300 из которых являются жертвами терактов. Под эту категорию подходят сами пострадавшие, а также семьи, которые ищут справедливости от имени своих убитых родных. Что же касается ответчиков, то в планировании и осуществлении нападений обвиняются 20 человек. При этом шестерых судят заочно, хотя, по некоторым данным, их террористическая сеть может быть куда масштабнее.

Этот судебный марафон начался со слушаний 8 сентября, которые продлятся около девяти месяцев. Это значит, что суд, скорее всего, подойдёт к концу после президентских выборов 2022 года, которые, судя по всему, завершатся 24 апреля вторым туром, где в противостоянии сойдутся президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Совпадение двух событий по времени стало причиной опасений, что политики будут использовать судебное разбирательство в своих целях, учитывая, что вопросы безопасности и иммиграции во Франции сейчас актуальны как никогда. В частности, по данным опроса BFMTV, безопасность является ключевым вопросом на выборах для каждого третьего француза.

«Если вкратце: вряд ли ставки на этом судебном процессе могли бы быть выше — причём для всех французов», — отмечает журнал.

До сих пор судебные разбирательства никак не касались грядущей предвыборной кампании. Однако эта ситуация может в одночасье измениться.

Судебное разбирательство 2020 года по следам стрельбы в редакции Charlie Hebdo привело к тому, что Франция и другие европейские страны столкнулись с неоднократными попытками мести со стороны радикалов. Через три недели после начала суда, например, один пакистанец напал с ножом на двух человек рядом с бывшим офисом Charlie Hebdo. При этом это был далеко не единственный эпизод подобного рода.

«С 2015 года Франция живёт в условиях террористической угрозы, — отметила по этому поводу независимая журналистка Селин Мартеле. — В 2016 году произошло много терактов; в прошлом году было ещё одно нападение. Мы во Франции живём с этой угрозой, поэтому она уже относительно давно стала темой наших политических дебатов. Дебаты о безопасности, о светскости, радикальном исламе — всё это уже есть и оказывает влияние на политику. Я не думаю, что этот судебный процесс многое изменит. Но, учитывая время вердикта, вполне вероятно, что он повлияет на президентские дебаты».

Данные нынешних опросов говорят о том, что выборы в следующем году станут матчем-реваншем между Макроном и Ле Пен. Крайне правые наседают на Макрона, и до сих пор тот неохотно уступал их нажиму по ряду вопросов. В апреле Национальное собрание Франции приняло законопроект «О глобальной безопасности», который вызвал массовые протесты по всей стране. Amnesty International предупредила, что эта инициатива может привести к созданию «жандармского государства-антиутопии».

Между тем исламофобские настроения всё сильнее пропитывают французский политический дискурс.

В частности, в ноябре прошлого года правительство распустило самую известную мусульманскую организацию по защите гражданских свобод во Франции под названием «Коллектив против исламофобии во Франции», мотивировав это тем, что она представляет «исламистскую» угрозу. При этом ещё до этого Париж анонсировал «антисепаратистский» законопроект, в рамках которого от французских имамов требуется подписать «республиканскую хартию». По мнению правозащитных групп, обе инициативы представляют угрозу гражданским свободам.

В то же время потенциальный кандидат в президенты Эрик Земмур заявил, что во Франции стоит запретить имя Мухаммед, добавив, что считает, что «ислам не совместим с Францией».

Судебный процесс ещё не успел политизироваться, однако эмоции уже начинают переливаться через край. Земмур уже сообщил, что поддерживает смертную казнь — меру наказания, запрещённую на территории ЕС, — в отношении тех, кто стоит за парижскими терактами.

По мере того как в ходе судебного процесса появляется всё больше подробностей о терактах, риторика кандидатов в президенты о безопасности в стране будет служить барометром общественного мнения. Попытки Макрона умиротворить правых уже привели к тому, что его обвинили в неспособности найти баланс между безопасностью и гражданскими свободами.

«До сих пор судебный процесс наглядно демонстрировал достоинства системы правосудия Франции и её демократические ценности. Однако реакция политиков на это дело в условиях постоянной террористической угрозы покажет, насколько сильно они готовы отстаивать эти идеалы», — подытоживает Foreign Policy.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.