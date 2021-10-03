В мире сделали более 6,3 млрд прививок от COVID-19 – данные Bloomberg

Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составил 31,6 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (2,2 млрд доз, полностью вакцинированы 74,8% населения);

Индия (905,1 млн доз, полностью вакцинированы 17,6% населения);

страны Евросоюза (568.4 млн доз, полностью вакцинированы 65,29% населения);

США (394,7 млн доз, полностью вакцинированы 55,8% населения);

Бразилия (240 млн доз, полностью вакцинированы 43,2% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальдивах (91,3%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 3 октября первую дозу вакцины получили 7,2 млн человек, а 5,8 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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