В мире сделали более 6,3 млрд прививок от COVID-19 – данные Bloomberg
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Вакцинация стартовала в 184 странах, последний суточный показатель составил 31,6 млн доз.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
материковый Китай (2,2 млрд доз, полностью вакцинированы 74,8% населения);
Индия (905,1 млн доз, полностью вакцинированы 17,6% населения);
страны Евросоюза (568.4 млн доз, полностью вакцинированы 65,29% населения);
США (394,7 млн доз, полностью вакцинированы 55,8% населения);
Бразилия (240 млн доз, полностью вакцинированы 43,2% населения).
Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальдивах (91,3%).
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.
В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 3 октября первую дозу вакцины получили 7,2 млн человек, а 5,8 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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