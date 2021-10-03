 

Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке

03.10.2021, 10:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРяд российских банков начинает поднимать ставки по ипотеке, свидетельствуют результаты опроса кредитных организаций.

Отмечается, что Сбербанк уже поднял ипотечную ставку с 1 октября. Поменял условия выдачи ипотеки и Совкомбанк. По словам управляющего директора организации Артема Языкова, теперь по программе покупки недвижимости в новостройке ставка поднялась с 8,49 до 8,75%, передает РИА «Новости». 

Помимо этого и ряд других банков тоже планирует изменить условия выдачи ипотечных кредитов. «Из-за повышения ключевой ставки Абсолют Банк в начале октября планирует незначительное увеличение ставок по базовым ипотечным программам на 0,25 п.п. Ставки по программам «Семейная ипотека» и «Военная ипотека» останутся без изменений», –  рассказал зампред правления кредитной организации Антон Павлов.

Отмечается, что в октябре ожидается повышение ставок и у банка «Зенит». Однако некоторые кредитные организации заявили, что менять условия ипотеки не будут. Об этом сообщили в Промсвязьбанке, Райффайзенбанке и ВТБ. Кроме того, в банке «Дом.РФ» отметили, что провели снижение ставки по некоторым программам.

Ранее глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что РФ приблизилась к пределу роста ипотечного рынка. 

В сентябре президент Владимир Путин заявил, что рекорд по строительству и вводу жилья может быть установлен в этом году. В июле сообщалось, что объем ввода индивидуальных домов в РФ побил рекорд.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.03 / Шмыгаль: Украина подписала предварительные соглашения с шестью производителями вакцины против COVID-19

14.12 / Турция пообещала Украине корветы и ударные беспилотники

04.07 / В США предрекли поражение НАТО в случае войны с Россией в Черном море

01.04 / Bloomberg – после Олимпиады в Токио COVID-19 может разлететься по всему миру

15.09 / “Купує квиток до Ростова”. Группа “Жадан и Собаки” представляет политическую песню “Вова”. Трансляция

08.07 / Семья Медведчука спрятала свою пятипалубную яхту от санкций, переоформив на другой “офшор” – СМИ

18.04 / В Новосибирской области обнаружили тело утонувшего шестилетнего мальчика

29.12 / Академик Комисаренко: Возможно, у нас заканчивается первая волна эпидемии коронавируса

09.03 / Генштаб ВСУ заявил о «российском следе» в «ЛГБТ-отрядах» на Украине

05.12 / В Украине планируют делать не менее 1 млн быстрых тестов на антиген COVID в месяц – Степанов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика