Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке

Ряд российских банков начинает поднимать ставки по ипотеке, свидетельствуют результаты опроса кредитных организаций.

Отмечается, что Сбербанк уже поднял ипотечную ставку с 1 октября. Поменял условия выдачи ипотеки и Совкомбанк. По словам управляющего директора организации Артема Языкова, теперь по программе покупки недвижимости в новостройке ставка поднялась с 8,49 до 8,75%, передает РИА «Новости».

Помимо этого и ряд других банков тоже планирует изменить условия выдачи ипотечных кредитов. «Из-за повышения ключевой ставки Абсолют Банк в начале октября планирует незначительное увеличение ставок по базовым ипотечным программам на 0,25 п.п. Ставки по программам «Семейная ипотека» и «Военная ипотека» останутся без изменений», – рассказал зампред правления кредитной организации Антон Павлов.

Отмечается, что в октябре ожидается повышение ставок и у банка «Зенит». Однако некоторые кредитные организации заявили, что менять условия ипотеки не будут. Об этом сообщили в Промсвязьбанке, Райффайзенбанке и ВТБ. Кроме того, в банке «Дом.РФ» отметили, что провели снижение ставки по некоторым программам.

Ранее глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что РФ приблизилась к пределу роста ипотечного рынка.

В сентябре президент Владимир Путин заявил, что рекорд по строительству и вводу жилья может быть установлен в этом году. В июле сообщалось, что объем ввода индивидуальных домов в РФ побил рекорд.