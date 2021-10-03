«Грузинская мечта» объявила об «убедительной победе» на выборах

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в воскресенье объявил об «убедительной победе» на местных выборах накануне, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Подсчитано три четверти участков, мы получаем 47,83%, а «Единое национальное движение» – 30,69», – сообщил он.

По его словам, «победа одержана с большим преимуществом».

Ираклий Кобахидзе заявил, что «обещает 30 октября победить во всех 20 из 64 муниципалитетов, где 30 октября состоятся вторые туры».

«Особенно обидно, что второй тур состоится в Тбилиси, его обязательно выиграет наш кандидат Каха Каладзе», – сообщил он.

«В целом в стране победили мир и развитие», – сказал он.

Напомним, в Грузии в субботу состоялись муниципальные выборы. Гражданам предстояло избрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии. Явка по данным ЦИК на момент закрытия участков составила 51,92%.