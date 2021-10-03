В ДТП с автобусом в Иркутской области пострадали 14 человек
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В Ангарске произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легковушкой, пострадали 14 человек, информирует ГУМВД по Иркутской области.
«На перекрестке столкнулись автобус ПАЗ 20 маршрута и «Лада Гранта». От удара был поврежден столб освещения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.
ЧП произошло днем в воскресенье на пересечении улиц Ленина и Мира.
В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что в ДТП с пострадали 14 человек, двое из них госпитализированы.
Прокуратура и ГИБДД по факту аварии проводят проверку.
В конце сентября пресс-служба ГУМВД по Иркутской области сообщила, что пьяный водитель иномарки в Усть-Куте сбил пятерых школьников.
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