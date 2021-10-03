 

В ДТП с автобусом в Иркутской области пострадали 14 человек

03.10.2021, 10:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Ангарске произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легковушкой, пострадали 14 человек, информирует ГУМВД по Иркутской области.

«На перекрестке столкнулись автобус ПАЗ 20 маршрута и «Лада Гранта». От удара был поврежден столб освещения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

ЧП произошло днем в воскресенье на пересечении улиц Ленина и Мира.

В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что в ДТП с пострадали 14 человек, двое из них госпитализированы.

Прокуратура и ГИБДД по факту аварии проводят проверку.

В конце сентября пресс-служба ГУМВД по Иркутской области сообщила, что пьяный водитель иномарки в Усть-Куте сбил пятерых школьников.



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