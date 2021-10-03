 

Головоломка, которую смогли решить менее 4% интернет-пользователей, а всего нужно найти краба среди маков

03.10.2021, 10:18, Разное
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Условие задачи состоит в том, что необходимо найти одного краба, среди большого количества маков.

Если вы обожаете графические задачи, попробуйте проверить свои силы в новой зрительной головоломке от Гергея Дудаша.

Многие могут посчитать что среди яркого поля цветов нет краба, ведь на полотне доминирует красный цвет, но это не так.

Фото The Dudolf

Художник смог замаскировать ракообразного, чтобы среди цветущих алых маков, найти его без должной внимательности было максимально проблематично.

Если вы так и не смогли решить эту задачу, но вам безумно интересно узнать, где же прячется краб, посмотрите на решение, которое располагается внизу.

Фото The Dudolf



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