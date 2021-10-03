Эксперт назвал сроки потери обоняния при коронавирусе

Потеря обоняния может появиться и спустя 10 дней после заражения коронавирусом. Об этом пояснил глава научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По словам эксперта, потеря обоняния не является главным симптомом заражения ковидом. Более того, заразившиеся «дельта»-штаммом люди могут переносить заболевание, не теряя способности различать запахи. Многие граждане уверены, что при ухудшении самочувствия, но имеющемся чувстве обоняния, они не заразились коронавирусом. Это является заблуждением, так как ситуация может измениться и через 10 дней. При этом теряется время, что позднее негативно отразится на состоянии здоровья и борьбе с недугом.

По словам Андрея Исаева, самостоятельно диагностировать грипп и коронавирус сложно. При первых признаках ухудшения состояния следует сдать тест на ковид, чтобы подтвердить или опровергнуть возможность заражения. Крайне опасно считать, что все симптомы говорят об ОРВИ, поэтому откладывать визит в больницу и не начинать назначенное лечение не стоит. В настоящее время случаи второго и третьего заболевания участились, поэтому лучше не рисковать здоровьем и жизнью, ведь некоторые повторные заболевания переносятся тяжелее, чем первое.

Источник: tass.ru