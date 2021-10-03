iPhone 13 Pro Max сравнили в реальных условиях с Samsung Galaxy S21 Ultra

На YouTube-канале под названием PhoneBuff появился видеоролик, в котором эксперты в реальных условиях сравнили топовые смартфоны от самых популярных брендов – iPhone 13 Pro Max и Samsung Galaxy S21 Ultra. В тесте учитывалась скорость работы гаджетов при использовании популярных приложений.

Автор ролика последовательно открывал приложения на каждом из флагманов от Samsung и Apple. Изначально лидером был Samsung Galaxy S21 Ultra, но после открытия игр ситуация поменялась. Как оказалось, iPhone 13 Pro Max показал лучшее время, завершив испытание на 7 секунд раньше, чем его конкурент. Стоит отметить, что “битва титанов” длилась в течение двух минут.

iPhone 13 Pro Max оснащен однокристальной системой Apple A15 Bionic, а Galaxy S21 Ultra – процессором Snapdragon 888. Объем оперативной памяти у флагманов составляет 6 и 12 Гб соответственно, а постоянной – 128 и 256 Гб. Продается смартфон от “яблочной” корпорации за 1099 долларов, а флагман от Samsung обойдется на 100 долларов дороже.

Источник: www.ixbt.com