 

В Украине ожидаются заморозки до -5 °C – ГСЧС

03.10.2021, 9:56, Новости дня
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“3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0…-5 °C (I уровень опасности, “желтый”)”, – говорится в сообщении.

В северо-восточных областях Украины ожидаются заморозки в воздухе 0…-3 °C (II уровень опасности, “оранжевый”).

“В Киевской области 3 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы 0…-5 °C и местами и в воздухе 0…-2 °C (I уровень опасности, “желтый”)”, – сообщили в ГСЧС.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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