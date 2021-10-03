В Украине ожидаются заморозки до -5 °C – ГСЧС

“3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0…-5 °C (I уровень опасности, “желтый”)”, – говорится в сообщении.

В северо-восточных областях Украины ожидаются заморозки в воздухе 0…-3 °C (II уровень опасности, “оранжевый”).

“В Киевской области 3 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы 0…-5 °C и местами и в воздухе 0…-2 °C (I уровень опасности, “желтый”)”, – сообщили в ГСЧС.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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