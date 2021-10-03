 

Украинец пытался ввезти из Польши более 60 новых iPhone 13 – Госпогранслужба

03.10.2021, 9:56, Новости дня
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“Для прохождения контроля мужчина выбрал “зеленый коридор”, чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу. Однако это не сработало”, – говорится в сообщении.

Пограничники проверили микроавтобус, в котором мужчина ехал как пассажир.

“В его личном чемодане правоохранители обнаружили 62 мобильных телефона iPhone 13, а также 89 чехлов к этой модели”, – сообщили в ГПСУ.

Стоимость изъятого устанавливается.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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