Украинец пытался ввезти из Польши более 60 новых iPhone 13 – Госпогранслужба
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“Для прохождения контроля мужчина выбрал “зеленый коридор”, чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу. Однако это не сработало”, – говорится в сообщении.
Пограничники проверили микроавтобус, в котором мужчина ехал как пассажир.
“В его личном чемодане правоохранители обнаружили 62 мобильных телефона iPhone 13, а также 89 чехлов к этой модели”, – сообщили в ГПСУ.
Стоимость изъятого устанавливается.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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