Jeep Renegade покинул рынок России

Компания Jeep сокращает модельный ряд для российского рынка.

В конце лета уже распродали последние экземпляры внедорожника Jeep Renegade, который официально прекратили поставлять на отечественный рынок. Вместе с тем действие полученного ОТТС на указанный автомобиль закончилось в ноябре 2019 года, из-за чего в компании и ограничились распродажей имеющихся экземпляров внедорожника.

Напомним, модель Jeep Renegade поставлялась на российский рынок из Италии. Всего с 2015 года удалось реализовать 1200 машин, тогда как минимальная цена достигала 1,7 млн рублей. В компании пока не готовы озвучивать сроки возвращения внедорожника Jeep Renegade на российский рынок, однако такое событие не исключается.