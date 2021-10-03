Бренд Rolls-Royce представил изображения электрокара Spectre

Премиальный бренд Rolls-Royce официально рассекретил изображения серийной электрической модели под названием Rolls-Royce Spectre.

Предполагается, что официальный старт продаж электрокара состоится к концу 2023 года. Известно, что тестовые экземпляры уже проходят дорожные испытания, которые распространятся на все континенты. Вместе с тем компания готова к радикальным переменам, которые позволят существенно улучшить работу и произвести ряд существенных доработок.

Кроме того, дизайнеры британской компании делают все возможное для того, чтобы будущие новинки смогли выгодно отличаться от актуальных исполнений транспортных средств. Пока уровень производительности электрокара Spectre остается засекреченным.