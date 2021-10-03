 

Кроссовер Volkswagen Teramont вернулся в Россию после рестайлинга

03.10.2021, 9:44, Новости дня
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Немецкая компания Volkswagen заявила о возобновлении продаж в РФ нового кроссовера Volkswagen Teramont.

Данный автомобиль в начальной комплектации имеет 18-дюймовые диски, светодиодные фары и рейлинги. Кроме того, салон транспортного средства получит кресла из искусственной кожи, а также продвинутый мульти-руль. Также здесь задействовали цифровую приборную панель, крупный дисплей мультимедийной системы.

Значится, что транспортное средство обладает опцией мониторинга давления в шинах, адаптивным круиз-контролем и другими опциями. Немецкая компания представит широкую линейку комплектаций, отличающихся функционалом, а также уровнем производительности модели Volkswagen Teramont.



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