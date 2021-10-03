Космический зонд передал первый снимок Меркурия

Космический зонд BepiColombo передал первое изображение северного полушария Меркурия, где расположены кратеры Кальвино и Лермонтов, равнина Сихту, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

«Совместная европейско-японская миссия BepiColombo запечатлела этот вид Меркурия 1 октября 2021 года, когда космический аппарат пролетел мимо планеты», – передает РИА «Новости» со ссылкой на космическое агентство.

Снимок был сделан в 02.44 мск, когда зонд находился в 2418 километрах от Меркурия, на нем запечатлена часть северного полушария Меркурия, где расположены кратеры Кальвино и Лермонтов, равнина Сихту.

Ранее предполагалось, что BepiColombo долетит до орбиты Меркурия к концу 2025 года. Ожидается, что на орбите аппараты проработают как минимум год.