 

СК начал проверку данных о получившем перелом позвоночника школьнике

03.10.2021, 9:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСотрудники Следственного комитета (СК) РФ по Новосибирской области начали доследственную проверку по факту причинения телесных повреждений восьмилетнему мальчику в школе.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе города Новосибирска, сообщается на сайте регионального СК.

«В ходе мониторинга средств массовой информации <…> выявлена публикация о том, что в учебном заведении <…> старшеклассники причинили телесные повреждения восьмилетнему мальчику. По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки», – говорится в тексте.

Отмечается, что СК проводит комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц средней общеобразовательной школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее СМИ Новосибирска со ссылкой на маму пострадавшего сообщали, то старшие ученики школы № 1 в течение 20 минут издевались над мальчиком, в том числе хватали его за волосы и заламывали руки. Женщина подчеркнула, что всю перемену мимо дерущихся детей проходили педагоги, однако никто из них не попытался их разнять.

В результате избиения ее сын получил закрытый перелом позвоночника. Согласно заключению врача, мальчику минимум полгода придется носить корсет, также на три месяца ему запрещено сидеть и на два года – заниматься физнагрузками.

В феврале в Новосибирске подростки избили сверстника за отказ снять брекеты, следователи регионального следственного управления СК возбудили уголовное дело.



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