Назван способ накопить финансовый резерв к пенсии

Россиянам стоит заранее задуматься о накоплении финансового резерва для сохранения привычного образа жизни на пенсии, предупредил основатель и СЕО финтех-компании «Деньги вперед» Павел Гужиков.

Специалист отметил, что государство наращивает пенсионные выплаты, однако растет и инфляция. Именно поэтому важно создавать финансовые запасы, в том числе за счет банковских вкладов, передает РИА «Новости».

«Банковский вклад является наименее рискованным способом накопления, а потому подойдет любому человеку, который хочет начать копить на пенсию. Тем не менее, стоит учитывать, что и доход от этого инструмента будет значительно ниже, чем от других способов», – сообщил Гужиков.

К инструментам накопления с низким уровнем риска эксперт назвал облигации, доход по которым в среднем выше, чем по банковскому депозиту. Они бывают краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными.

Более высокую доходность могут принести акции. Она складывается либо из дивидендов, либо за счет стоимости самих ценных бумаг. В качестве альтернативы торговле на фондовом рынке Павел Гужиков назвал обезличенный металлический счет (ОМС), доход по которому зависит от котировок на металлы

Ранее пенсионный эксперт и экономист Сергей Кикевич рассказал, что для того, чтобы обеспечить себе пенсию в 90 тыс. рублей, ежемесячно необходимо откладывать 5 тыс. рублей.