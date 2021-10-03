Охрана Макрона разогнала резиновыми пулями митинг за освобождение Навального

Охранники президента Франции Эммануэля Макрона разогнали с применением слезоточивого газа и резиновых пуль пикет за освобождение российского видеоблогера Алексея Навального. Жандармы по ошибке приняли протестующих за членов движения «Жёлтые жилеты».

Инцидент произошёл неподалёку от Площади Бастилии в Париже. Группа российских эмигрантов решила провести мирный пикет за освобождение Навального и согласовала его в мэрии. В назначенное время около 20 протестующих вышло с транспарантами, к ним присоединились снимавшие их журналисты Deutche Welle, CNN и BBC. В это время по улице проезжал президентский кортеж президента Франции. Охранники Макрона, не разобравшись в ситуации, решили, что пикетчики принадлежат к запрещённому движению «Жёлтые жилеты» и намерены добиваться снижения налогов и коммунальных платежей. В ход пошли резиновые пули и спецсредства. В течение 2 минут митинг был полностью подавлен.

«Я всё-таки рад, что уехал в демократическую страну. После того, как нас разогнали, полицейский пришёл ко мне в больницу поинтересоваться, как у меня дела. Он объяснил, что нас обстреляли резиновыми пулями по ошибке. И, поскольку мы протестовали за правое дело, а не в интересах геополитических врагов Франции, никакие дальнейшие меры уголовного преследования к нам применяться не будут. Всё-таки во Франции полиция и даже охрана президента очень человечные и понимающие люди. В Москве бы меня, наверное, уже посадили на 15 лет», – рассуждает один из участников пикета Евгений П.

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