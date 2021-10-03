Эксперт рассказал о неправильном использовании смартфона зимой

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03.10.2021, 9:28, Разное
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Обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский пояснил о неправильном использовании смартфона зимой. По словам эксперта, перепады температуры могут стать причиной выведения гаджета из строя.
При длительном нахождении на холоде больше всего страдает дисплей смартфона, а также аккумулятор. Последний даже может взорваться или же потерять свою энергоэффективность.

Александр Маляревский пояснил и об опасности расположения гаджетов возле батарей или обогревательных приборов. Это может привести к тому, что аккумулятор устройства «потечет», что приведет к поломке всей электроники внутри. После нахождения на холоде гаджет лучше постепенно «согревать», например, поместив его из внешнего кармана одежды во внутренний, то есть, избегать резких перепадов температур. Использование гаджетов должно осуществляться в тех условиях, которые прописаны в инструкции по эксплуатации, сообщается в материале издания «Слово и дело».



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